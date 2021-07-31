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Tercan’da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor

Erzincan’ın Tercan ilçe merkezi ve beldelerinde kademeli normalleşme tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

ERZİNCAN 31.07.2021, 09:36
Tercan’da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor
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Erzincan’ın Tercan ilçe merkezi ve beldelerinde kademeli normalleşme tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçede hizmet veren esnafların ve pazarcı esnafını ziyaret ederek, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

İlçe ve pazarcı esnafına salgın süresince kurallara riayet ettikleri için teşekkür eden Kaymakam Çelik, esnaf ve vatandaşların sorun, istek ve şikâyetlerini yerinde dinleyerek, maske, mesafe ve hijyen konularını hatırlatarak aşının önemini vurguladı.

Denetimde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Bilsel, Kaymakam Musa Kazım Çelik’e eşlik etti.
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