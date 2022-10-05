Tercan’da 2 bin 700 bağ ot yandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde çıkan yangın da 2 bin 700 bağ ot yanarak küle döndü.

Olay, Erzincan’ın Tercan ilçesi merkeze bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kenan Yıldız’a ait toplu halde bulunan ot bağları alev alarak yandı. Mahallede ki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki konutlara sirayet etmeden kontrol altına aldı. Daha sonra söndürme ve soğutma çalışması yapılarak olay yeri Tercan İlçe Emniyet ekiplerine teslim edildi.

Çıkan yangında Kenan Yıldıza ait olan 2 bin 700 adet ot bağının yandığı bildirildi.