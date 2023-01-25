Tanoğlu: “Regaib Kandili, mağfiret ve af dileklerimizin kabul edilmesi için bizlere bahşedilen müstesna bir gecedir”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, üç ayların müjdecisi, Regaib Kandili dolayısı ile mesaj yayımlayarak İslam âleminin kandilini kutladı.

Başkan Tanoğlu mesajında, “Rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan Üç Ayların müjdecisi, Regaib Kandili’ni idrak etmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz.

İslam’da mukaddes değeri haiz gün ve gecelerden biri olan Regaib Kandili mağfiret ve af dileklerimizin kabul edilmesi için bizlere bahşedilen müstesna bir gecedir. Regaib Gecesi’ni, kırgınlık, kin, bencillik ve dünyevi diğer hırslarımızdan arınmak için dua ve ibadetle geçirmek bu gecenin manasına uygun olacaktır.

Regaib Gecesi vesilesiyle; elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, birlik, beraberlik ve kardeşlik hisleriyle aramızdaki sevgi bağlarını daha da güçlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün Erzincanlı hemşerilerimin, tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" dedi.