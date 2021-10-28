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Tanoğlu: “Cumhuriyet; milletlimizin bağımsızlık mücadelesine örnek olan Kurtuluş Savaşı sonrasında yeniden dirilişinin adıdır”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Cumhuriyet; milletlimizin bağımsızlık mücadelesine örnek olan Kurtuluş Savaşı sonrasında yeniden dirilişinin adıdır” dedi.

ERZİNCAN 28.10.2021, 12:07
Tanoğlu: “Cumhuriyet; milletlimizin bağımsızlık mücadelesine örnek olan Kurtuluş Savaşı sonrasında yeniden dirilişinin adıdır”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Cumhuriyet; milletlimizin bağımsızlık mücadelesine örnek olan Kurtuluş Savaşı sonrasında yeniden dirilişinin adıdır” dedi.

Başkan Tanoğlu, mesajında yokluk içerisinde 7 düvele karşı verilen mücadelenin taçlandığı Cumhuriyet’in 98. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyet; milletlimizin bağımsızlık mücadelesine örnek olan Kurtuluş Savaşı sonrasında yeniden dirilişinin adıdır. "Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti yönetim şekli olarak ilan etmiştir. Aradan geçen 98 yılda demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, sanayi başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çaba ve gayret gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, köklü tarihi ve kültürü, jeopolitik konumu ve dinamik yapısı ile dünyanın önde gelen devletleri arasına girme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” ifadelerine yer verdi.

“İş dünyası olarak ülkemizi kalkındırmak ve ileriye taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Tanoğlu, “Üreten, gelişen, güçlü Türkiye için Erzincan iş dünyası olarak gece gündüz çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Erzincan kalkındıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüyecektir. Millet olarak var gücümüzle çalışmaya devam edecek, üretecek, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve canlarını vatan uğuruna feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

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