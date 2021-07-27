“Staj Seferberliği Projesi” kapsamında üniversite öğrencilerine staj eğitimi verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Uygulama Yönergesine istinaden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde yürütülen 2021 yılında üniversite öğrencilerine Staj Seferberliği Projesi kapsamında, üniversite öğrencileri arasından staj yapmak isteyenlerin başvuruları, Kariyer Kapısı Çevrimiçi https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformu üzerinden alınarak, staj iş ve işlemleri Erzincan Müftülüğünce yürütülecek.

Öğrencilerin, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları tarafından SGK girişleri yapılan ve staj taahhütnamesi düzenlenen öğrencilerin söz konusu staj eğitimlerinin 20 iş günü içerisinde ve yine staj programları çerçevesinde il müftülüğünden görevlendirilen bir personel nezaretinde yürütülmesi uygun görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi (hafızlık eğitimi dahil, ADRB hizmetleri, Kur’an Kursları Hizmetleri, Cami Hizmetleri, Gençlik Merkezleri Hizmetleri, Cezaevleri, Sevgi evleri gibi kurumlara yönelik hizmetler vb.) hizmet alanlarında bilgilendirme sunumu yapılarak staj eğitimi verilecek.

Bu kapsamda üniversite öğrencilerine yönelik ilk staj eğitimi dersi, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından makam odasında verilerek gerçekleştirildi. Derslerin 20 iş günü sürecek olan diğer bölümleri, Erzincan İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Durmuş nezaretinde 26 Temmuz - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında periyodik olarak gerçekleştirilecek.