Sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği kentte, sokak hayvanları ve kuşlar için mama ve yem bırakma çalışması yaptı. Kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen hayvan barınaklarına kedi ve köpekler için mama bırakan ekipler, yaban hayvanları ve kuşlar içinde Ekşisu mesire alanı ve kırsal bölgelere yem bıraktı.

Doğadaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için çalışmalarına devam ettirdiklerini belirten Başkan Bekir Aksun; "Ekiplerimiz sokak hayvanları için şehir genelinde düzenli olarak mama ve bırakmaya devam ediyor. Ayrıca sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri içinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını rica ediyorum." dedi.