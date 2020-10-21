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Rektör Levent’ten Çomaklı’ya ziyaret
REKTÖR LEVENT’TEN ÇOMAKLI’YA ZİYARET
ERZİNCAN 21.10.2020, 08:10
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Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ziyarette bulundu.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemiz Tıp Fakültesinde dekanlık görevini yürütürken rektörlük görevine atanan kıymetli mevkidaşım Levent’e nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’te ikinci kez rektörlük görevine getirilen Çomaklı’ya ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.
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