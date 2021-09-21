Erzincan Belediyesi yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde devam eden yol bakım onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Refik Aras Sokağa asfalt döküldü. Daha önce kilit parke yol olan sokakta, parke yol sökülerek sıcak asfalt döküldü. 100 m uzunluğunda 9 m genişliğinde olan sokağa toplamda 180 ton asfalt dökülerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Şehir genelinde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Tertemiz, pırıl pırıl bir Erzincan oluşturmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız kapsamında Refik Aras Sokak’taki çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.