Refahiye’de 1 metreyi aşan karda ekiplerin yol açma çalışması

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kapanan 58 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan’da 58 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmaları sürdürüyor.

Erzincan merkezde 3, İliç’te 4, Kemah’ta 10, Refahiye’de 17, Tercan’da 20 ve Üzümlü’de 4 olmak üzere 58 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için karla mücadele ekipleri gece gündüz aralıksız çalışma sürdürdü.