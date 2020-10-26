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Parklarda otomatik sulama sistemleri kurulumları gerçekleştirildi

PARKLARDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ KURULUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZİNCAN 26.10.2020, 14:37
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Parklarda otomatik sulama sistemleri kurulumları gerçekleştirildi

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park alanlarında çalışmalarını devam ettiriyor.

Park alanlarındaki tamir, tadilat ve yenileme gibi rutin çalışmalarını sürdüren ekipler otomatik sulama sistemi olmayan parklarda da suyun daha verimli kullanılması için otomatik sulama sistemleri kurulumlarını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Ulalar Mahallesi DSİ caddesi ve 229. sokak arasındaki park alanında çalışmalarını yürüten park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri otomatik sulama sistemi olmayan park alanına otomatik sulama sistemini kazandırdılar. Buradaki çalışmalarını devam ettiren ekipler peyzaj düzenlemesi de yaptıktan sonra park vatandaşların hizmetine sunulacak.

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