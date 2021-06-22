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Okul web sitelerinin etkin kullanımında Erzincan Türkiye 2.si oldu

Okul web sitelerinin etkin kullanımında Erzincan Türkiye 2.si oldu.

ERZİNCAN 22.06.2021, 07:32
Okul web sitelerinin etkin kullanımında Erzincan Türkiye 2.si oldu

Okul web sitelerinin etkin kullanımında Erzincan Türkiye 2.si oldu.

2020 - 2021 eğitim-öğretim yılında okul web sitelerinin etkin kullanımı oranlarına göre Erzincan 81 il içerisinde performans puan ortalaması baz alınan nihai sonuçlara göre Türkiye 2.si oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul sitelerini sürekli güncelleyen, etkin ve verimli kullanım için gayret gösteren, idareci, öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür ederek, “Çağımızın bilgi, iletişim ve teknoloji çağı. Kurum ve okullarımız da bu iletişimi sağlamaları için internet sitelerini aktif kullanmaları gerekiyor. Bu kapsamda 81 il içerisinde performans puan ortalaması baz alınan nihai sonuçlara göre Türkiye 2.si olduk.” dedi.
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