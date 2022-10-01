Öğrencilerin potalarını öğrenciler yaptı

Erzincan’da meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği basketbol potaları ve tenis masaları, il genelindeki okullarda kullanılacak.

“Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” çerçevesinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için okulların donanım ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor. Üretim aşamasında Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi alanı öğretmen ve öğrencilerinin bizzat yer aldığı 12 basketbol potası, 10 tenis masasının imalatı tamamlanarak merkez ve ilçelerde bulunan 16 farklı okula dağıtımı yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün, üretim aşamalarını yerinde incelemek için Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapmış olduğu ziyarette; “Bu çalışma bir anlamda kazan kazan projesi olmuştur. Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerimizin okul imkânları ile ürettikleri basketbol potaları ve tenis masaları ile birlikte meslek liselerinin üretim imkân ve kabiliyetlerini bir kez daha görmüş olduk. Bu çalışma ile öğrencilerimiz üretim safhasında yer alarak alanlarında pratik yapma, gelişim sağlama imkânına kavuşmuşlardır. İnanıyorum ki meslek liselerimiz çok daha ileri seviye üretimler yapabilecekler. Bakanlığımızın stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yapılandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek. Kalifiye elemanlar, teknik elemanlar yetiştirdikçe üretimimiz aratacak ürettikçe güçleneceğiz. Diğer taraftan 16 farklı okulumuzu basketbol potaları ve tenis masaları ile buluşturmuş olduk. İlerleyen zamanlarda farklı alanlarda üretimlerle okullarımızın donanım ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz. Çalışmada emeği geçen paydaşlarımıza, üretim aşamasında ter akıtan öğretmen, teknisyen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.