Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatıldı

Erzincan’da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi Erzincan’da da devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2021/2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde planlanan program doğrultusunda; İnönü İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Erzincan Anadolu Lisesi’nde “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği ve Siber Güvenlik” konuları hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışmalar doğrultusunda il merkezinde bulunan 3 okulda 212 öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerine bilgilendirme yapıldı.