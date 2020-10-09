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Müftü Çakır’dan Kaymakam Çelik’e ziyaret

ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ BURHAN ÇAKIR, TERCAN KAYMAKAMI MUSA KAZIM ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

ERZİNCAN 09.10.2020, 09:39
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Müftü Çakır’dan Kaymakam Çelik’e ziyaret

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret etti.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır beraberinde İl Müftü yardımcısı Serdar Buğday ve Tercan İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli ile birlikte Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Müftü Çakır ziyarette Kaymakam Çelik’e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “Kur’an Yolu Meali ve Tefsiri” eserini hediye etti

Kaymakam Çelik, ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır’a teşekkür etti.

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