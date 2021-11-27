"Meşveret Erzincan” toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı

Erzincan Valiliği tarafından başlatılan ve tüm ilçelerde düzenlenecek olan "Meşveret Erzincan" toplantılarının ikinci ayağı Üzümlü ilçesinde yapıldı.

Erzincan’da muhtarlar ve vatandaşların dile getirecekleri sorunların ve taleplerin orada bulunan ilgili kurum müdürleri ve yetkililer tarafından çözüme kavuşturulması yönünde gerekli bilgilendirmelerin ve girişimlerin yapılacağı yeni bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında başlayan toplantıların ilki geçtiğimiz günlerde Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde gerçekleştirildi. Projenin ikinci durağı ise Üzümlü ilçesinde “Meşveret Üzümlü” adıyla yapıldı.

Üzümlü Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Mehmet Makas’ın açılış konuşmasının ardından Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı tarafından ilçedeki hizmetler ve yatırımlar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumların ardından Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman tarafından kentte ve ilçelerde yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Daha sonra söz alan muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. Dile getirilen sorunlar ve talepler ile ilgili olarak Vali Makas, Milletvekili Karaman, Kaymakam Çakas ve Belediye Başkanı Sazlı tarafından isteklerin karşılanması veya sorunların çözümü konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Muhtarlar ve vatandaşlar tarafından dile getirilen istek ve sorunlar ile ilgili olarak ilgili kurum yöneticileri de söz alarak sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili olarak kurumları tarafından yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecekler hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundular.

Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya; Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Altınbaşak Belde Belediye Başkanı Haydar Polat, yatırımcı kurumların il müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, İl Genel Meclisinin Üzümlü ilçesi üyeleri, muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.