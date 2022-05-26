Erzincan’da 2021-2022 yılı il geneli ihtiyaç odaklı Kur’an kursları öğrenciler arası Temel Dini Bilgiler Yarışması düzenlendi.

İhtiyaç odaklı Kur’an kurslarına kayıt yaptıran öğrencilerin itikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilgilerini ölçmek ve öğrenmeye teşvik etmek amacıyla il müftülüğü konferans salonunda düzenlenen yarışmada; İl merkezine bağlı kurslar arası yapılan yarışma neticesi Merkez Mimar Sinan Kız Kur’an Kursu öğrencisi Tuba Aydın birinciliği elde ederken, il geneli (ilçeler) arası yapılan yarışmada İliç ilçesi Çöpler Köyü Kur’an kursundan Gamze Aykaç İl birincisi oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.