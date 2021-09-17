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Kaymakam Gülderen yapımı devam eden Çayırlı Merkez Camiinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Çayırlı İlçe Kaymakamı Ahmet Gülderen yapımı devam eden Çayırlı Merkez Camiinde incelemelerde bulundu.

ERZİNCAN 17.09.2021, 16:21
Kaymakam Gülderen yapımı devam eden Çayırlı Merkez Camiinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Çayırlı İlçe Kaymakamı Ahmet Gülderen yapımı devam eden Çayırlı Merkez Camiinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Gülderen, incelemeler esnasında İlçe Müftüsü Adem Şen ve dernek yetkilisi Hakkı Besler’den bilgi alarak caminin yapımında ve yaptırılmasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Ardından İlçe Müftülüğünü de ziyaret eden Kaymakam Gülderen, Müftü Adem Şen’den müftülük çalışmaları ve gençlik merkezi ile ilgili bilgi alarak müftülük birimlerini inceledi. Kaymakam Gülderen müftülük bünyesinde görevli çalışanlara da teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.

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