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Kaymakam Çelik’ten karakol ziyareti
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Başçavuş Metin Uzun Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
ERZİNCAN 28.01.2021, 18:24
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Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Başçavuş Metin Uzun Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Şehit Başçavuş Metin Uzun Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Abak bölge hakkında Kaymakam Musa Kazım Çelik’e brifing verdi.Kaymakam Musa Kazım Çelik, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.