İtfaiye personeline trafik kazalarına müdahale eğitimi verildi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine, yangın, trafik kazalarında nasıl davranmaları gerektiği hususunda eğitim verildi.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amiri Yakup Cenk Şay tarafından verilen eğitimde, kurtarma aracında bulunan ekipmanların tanıtılması, sıkışmalı trafik kazalarına müdahale, araç sabitleme, araç üzerinde kurtarma ekipmanlarını kullanma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerle ilgili kısa bir bilgi de veren İtfaiye Müdürü Sami Karakaş; "İtfaiye teşkilatı şehrimizin en önemli birimlerinden birisidir. Bizde bunun farkındayız ve teşkilatımızın her zaman hazır olması adına eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Oldukça önem verdiğimiz bu eğitimler sayesinde personelimiz her an göreve hazır bir şekilde bekliyor." dedi.