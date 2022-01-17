Halk eğitim kursları öğretmenleri ressam yaptı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, geçen yıldan bu yana devam eden resim kurslarına katılan öğretmen ve eşleri ressam oldu.

Tercan Yatılı ilköğretim Okulu salonunda İbrahim Sonkaya’nın hocalığını yaptığı kursta birbirinden güzel tablolar hazırlayan 15 öğretmen ve eşleri, Haziran ayında düzenlenecek yılsonu sergisine hazırlanıyorlar.

Kursa katılan kursiyerler, “Amacımız hem boş zamanımızı değerlendirip hem de resim sanatına olan merakımızı geliştirerek sanata dönüştürmek, bununla birlikte üzerimizdeki stresi, yorgunluğu da atmış oluyoruz. Öğretmenimize bizimle yakından ilgilendiği için teşekkür ederiz” dediler.

Öğretmen İbrahim Sonkaya’da, "Yağlıboya resim kursundayız. Sırf yağlıboya resim kursu değil. Farklı resim malzemeleri kullanıyoruz.

Sulu boya resim yapan arkadaşlarımız var. Akrilik, kuru kalemler, soft pasteller gibi farklı teknikleri kullanıyoruz. Arkadaşlarımız için de temel sanat eğitimi veriyoruz” dedi.

Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, “Bu sezon 15 kişiyiz. Fakat, bunun daha da artacağına eminim. Kursumuz 25 Ekim 2021 tarihinde başlamış olup 03 Haziran 2022 tarihinde toplam 262 saatlik dersle sona erecektir. Hepsi için ayrı bir eğitim programımız var. Halk Eğitim Merkezinin yılsonu etkinliğinde sergi açacağız" ifadelerine yer verdi.