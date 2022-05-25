Günenç’ten gitar resitali

EBYÜ bahar şenlikleri dahilinde klasik gitar sanatçısı Behzat Cem Günenç tarafından “Klasik Gitar Konseri” verildi.

Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleşen klasik gitar konserinde sanatçı, Behzat Cem Günenç, gitar icrası ile dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Konser programı sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent, gerçekleşen konseri büyük ilgi ile dinlediğini belirterek, sanatçı Günenç’e üniversitede böyle bir müzik dinletisi sunduğu için teşekkürlerini iletti ve çiçek takdiminde bulundu.

Günenç de Erzincan’da ve EBYÜ ailesi ile bir arada bulunmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Konser sonrası sanatçı Behzat Cem Günenç ile birlikte sahne önünde klasik gitar workshop çalışması gerçekleşti.