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Eylül’de çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı

EYLÜL’DE ÇİÇEK AÇAN KİRAZ AĞACI ŞAŞIRTTI

ERZİNCAN 16.09.2020, 09:22
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Eylül’de çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı. Ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla Bayırbağ köyünde Uğur Yıldırım’a ait meyve bahçesindeki kiraz ağacı çiçek açtı. Eylül ayında ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Bayırbağ köyünde 25 yıldır meyve üreticiliği yapan Uğur Yıldırım, “Bu mevsimde kiraz ağacının çiçek açtığını ilk defa gördüm. Normalde kiraz ağaçları nisan mayıs ayında çiçek açıyor. Bu sene kiraz ürünü aldık ama eylül ayında da tekrar çiçek açtı şaşırdık.” dedi.

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