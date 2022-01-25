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Erzincanlıların kar ve buzla imtihanı

Erzincan’da kar yağışı sonrası buzlanan yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar adeta buzda dans figürü sergilerken yere düşen vatandaşlar ise ilginç görüntü oluşturdu.

ERZİNCAN 25.01.2022, 11:56
Erzincanlıların kar ve buzla imtihanı

Erzincan’da kar yağışı sonrası buzlanan yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar adeta buzda dans figürü sergilerken yere düşen vatandaşlar ise ilginç görüntü oluşturdu.

Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının eksi 12 derece olarak kaydedildiği Erzincan’da kar altında buz tutan bazı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar düşmekten kurtulamadı. Kentin güneşi az gören ara sokaklardaki bazı yolların belirli kısımları buz tutarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Buz tutan yolda düşen vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu. İHA objektiflerine yansıyan düşmelerde vatandaşlar kazayı yara almadan atlatırken, çoğu vatandaş da buzlu zeminde düşmemek için adeta buz dansı yaptı.

Kentte belediye ekipleri tarafından yapılan karla mücadele ve tuzlama çalışmaları da tam anlamıyla yeterli olmayınca, vatandaşlar, yolda yürümek için değişik yöntemler bulmaya çalıştı. Kimi, ayaklarını açarak adeta penguen gibi yürürken, kimisi kayarak, bazıları da bir yerden destek alarak yürümeye çalıştı.

“Uzmanlar burkulmalara karşı penguen yürüyüşüne dikkat çekti”

Kış ayının bu sene sert geçtiği Erzincan’da, kar yağışıyla beraber kar ve buzla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Karın tadını çıkarmak veya zorunluktan dolayı sokağa çıkan vatandaşların ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çeken uzmanlar kalıcı hasarlara neden olabilen burkulmaların önüne penguen yürüyüşüyle geçilebileceğini belirtti.

Ülke genelinde etkisini artırarak gösteren yoğun kar yağışı, birçok olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Son yılların en ağır kışını geçiren Erzincan’da kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yollar buzla kaplandı. Yağan karın tadını çıkarmak için veya mecburiyetten dışarıya çıkan vatandaşların yaşadığı burkulma ve kırık vakalarında da gözle görülür bir artış yaşandı. Ciddi sakatlanmalara yol açabilen kazalarla karşı karşıya kalanlar, hastanelerin yolunu tuttu.

Gizli buzlanmaya bağlı olarak artan düşme ve burkulma vakaları sonrası uyarılarda bulunan uzmanlar, kalıcı sakatlıkların önüne geçilebilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Sakatlanmalara karşı uzmanlar tarafından yapılan uyarılarda; “Son günlerde yaşadığımız soğuk havalar ciddi karlanma ve buzlanmaya sebep oluyor. Özellikle kaldırımda oluşan buzlanma vatandaşların kayıp yaralanmasına sebep oluyor. Son günlerde kayma nedeniyle ayak burkulma şikâyetleriyle karşılaşmaya başladık. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Ayak bileği yaralanmalarını çok basitte almamak gerekiyor. Sıklıkla gördüğümüz şey. Ayak bileğindeki bağların yaralanmasını insanlar çok basit bir durum olarak görüyor. Burkulma görüp erteleyebiliyor. Basit bir bağ yaralanması düzgün tedavi edilmediğinde ilerleyen dönemlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Yaralanmaların ciddi alınıp uzman hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Önemli olan bu soğuk havalarda ayak bileğini koruyacak ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Buna rağmen eğer ayak bileklerinde herhangi bir burkulma olursa o bölgeyi sabit tutup en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması doğru olur. Kaygan zeminde yürürken elleri cebimizde tutarken dengemizi korumakta zorlanırız. Bu yüzden ayak burkulmalarının yaşanmaması için ellerimiz yana açarak penguen yürüyüşü yaparsak yaralanmaların önüne geçmiş oluruz” denildi.

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