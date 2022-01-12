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Erzincanlı öğrenciler yetenek taramasından geçiyor

Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ programı Erzincan’da devam ediyor.

ERZİNCAN 12.01.2022, 14:09
Erzincanlı öğrenciler yetenek taramasından geçiyor

Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ programı Erzincan’da devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ programı Erzincan’da devam ediyor. Yapılan taramalarda öğrencilerin boy, kilo ölçümü yapılarak kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama testleri, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde başlatılan Sportif Yetenek Taraması Programı’na büyük önem veriyor.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasının yapılacağını duyurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı programı olan Sportif Yetenek Taraması hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, programın korona virüs salgını nedeniyle kesintiye uğramasına rağmen antrenör, öğretmen ve ilgili personelin katılımıyla sürdürülmeye gayret edildiğini belirterek, "Pandemi koşulları el verdiği sürece sportif yetenek taramalarımız devam ediyor. 2018-2019 grubu 802 bin 946 öğrenci genel tarama test ve ölçümlere katıldı. Spora yatkın bulunan 102 bin öğrenci eğitimlere davet edildi. Pandemi döneminde eğitimlerine uzaktan eğitim ile devam eden 37 bin 890 öğrencimiz yüz yüze eğitimlere çağrıldı. 2019 - 2020 grubunun genel tarama test ve ölçümleri yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci ile Mart 2020’de başlamış ancak pandemi nedeniyle tamamlanamamıştı. Haziran ayına kadar bu grubun taramalarını tamamlamayı planlıyoruz. 2020 - 2021 ve 2021 - 2022 gruplarındaki toplam 2 milyon 600 bin öğrencinin genel tarama test ve ölçümleri Şubat-Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Özetle bu yıl yaklaşık 3 milyon 900 bin öğrencimiz ile Sportif Yetenek Taraması kapsamında buluşmayı hedefliyoruz" dedi.

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