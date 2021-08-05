banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Telafide yeni dönem başlıyor
Telafide yeni dönem başlıyor
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma

Erzincan’da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

Erzincan’da etkili olan sağanakta kamyonun üzerine saman çuvallarını yüklerken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.

ERZİNCAN 05.08.2021, 21:50
Erzincan’da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

Erzincan’da etkili olan sağanakta kamyonun üzerine saman çuvallarını yüklerken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Handeresi Köyü yakınlarında bulunan derenin taşması sonucu, çamurlu su ile kaplanan köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. AFAD, görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı. Güvenlik amacıyla dereye yakın bulunan Geçit Mahallesi’ndeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Akyazı beldesinde de arazide kamyona saman çuvallarını yüklemek isteyen Abdulaziz Kurt ve Mehmet Korkmazoğlu’na yıldırım isabet etti. Olayı fark edenler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.

Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık