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Erzincan’da vatandaşlara ücretsiz işaret dili kursu

Erzincan’da, işitme engelli bireylerin toplumla iletişim olanaklarını artırmak, vatandaşların işitme engellilerle rahatça iletişim kurabilmelerini sağlamak ve işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz işaret dili kursu açıldı.

ERZİNCAN 23.07.2021, 10:14
Erzincan’da vatandaşlara ücretsiz işaret dili kursu
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Erzincan’da, işitme engelli bireylerin toplumla iletişim olanaklarını artırmak, vatandaşların işitme engellilerle rahatça iletişim kurabilmelerini sağlamak ve işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz işaret dili kursu açıldı.

İşaret dilini bilen vatandaşların sayısını attırmak amacıyla açılan kurs ile Türk işaret dilinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde verilen kursta, işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri ve işaret dilinin tarihçesi öğretilecek. Verilecek kurs ile Türk işaret dilini öğrenmek isteyenlerin, işaret dili ile beden dili arasındaki uyumu, cümle kurarken Türk işaret dilinin temel kurallarını öğrenmeleri ve günlük hayatta işaret dili ile iletişim kurmak isteyen işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurmaları amaçlanıyor.

Çarşı Mahallesinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında verilen kurs, hafta içi Pazartesi ve Salı günleri saat 14.00’da başlıyor. Yaklaşık 2 ay sürecek olan kurs, alanında uzman İşaret Dili Tercümanı Cansu Özcan tarafından veriliyor.
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