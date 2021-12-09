Erzincan’da TÜBİTAK 2209A Projeleri kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) ile Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü işbirliğinde TUBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruları hakkında EBYÜ Eczacılık Fakültesi akademik personeline bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Emre Yavuz, toplantıda 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans-lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlandığını belirterek, program hakkında akademik personeli bilgilendirdi.

Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Emre Yavuz’un anlatımı ile gerçekleşen toplantıya Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül ve Eczacılık Fakültesi akademik personeli katıldı.