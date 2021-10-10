Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Çağlayan kara yolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Beldesi yakınında iki araç sollama yaparken çarpıştı. Yolun kenarındaki tümseğe çarparak durabilen otomobillerdeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.