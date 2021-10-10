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Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
ERZİNCAN 10.10.2021, 16:45
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Çağlayan kara yolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Beldesi yakınında iki araç sollama yaparken çarpıştı. Yolun kenarındaki tümseğe çarparak durabilen otomobillerdeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.