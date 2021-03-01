Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’ın Kargın beldesinde meydana gelen trafik kazasında, biri kamyonet iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Erzincan- Erzurum kara yolunun 77. kilometresinde Kargın beldesinde meydana geldi. Kazada K.K., yönetimindeki 24 FU 431 plakalı ford marka kamyonet ile karşıdan gelen İ.A., idaresindeki 24 DE 360 plakalı Opel marka otomobil, Karahüseyin köyü ile Ortaköy arasında kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.