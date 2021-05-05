banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Güney Kore'den güzel haber!
Güney Kore'den güzel haber!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ERZİNCAN 05.05.2021, 12:21
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö yönetimindeki 58 KC 529 plakalı Renault 12 marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada, sürücü ile beraber araç içerisinde bulunan A.Ö ve C.Ö yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
21°
hafif yağmur