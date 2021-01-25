Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Dörtyol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan çıkış yapan 50 AU 333 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletten savrulan ve kafasını asfalt zemine çarpan sürücü yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.