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Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ERZİNCAN 24.07.2021, 10:31
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Kargın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.N., idaresindeki 34 BKM 402 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.F.S’nin kullandığı 24 FU 689 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti traktör sürücüsüyle birlikte 5 kişide yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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