Erzincan’da “Trafik Çalıştayı” gerçekleştirildi

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) kapsamında; “Trafik Çalıştayı” gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karayolları 164’üncü Şube Şefliği yetkilileri katıldı.

Düzenlenen Çalıştay kapsamında, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması için alınacak tedbirler görüşüldü.

Karayolu trafik güvenliği konusunda hizmetlerin geliştirilmesi, uygulamalara yön verilmesi ve koordinasyonun temin edilebilmesi maksadıyla bundan sonraki süreçlerde de paydaş kurumlarla ortak faaliyetlerin düzenlenmesine devam edileceği kaydedildi.