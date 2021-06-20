Erzincan’da polis adaylarının mezuniyet sevinci

Erzincan’da 8 aylık eğitimlerinin ardından mezun olan 453 Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi, meslek yeminlerini edip, kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları, mutluluklarını birbirlerine sarılarak paylaştı.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, 26’ncı dönem mezunlarını verdi. 8 aydır eğitim gören polis adayları için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törene Erzincan Valisi Mehmet Makas, kent protokolü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi Muhammed Erdem Tavus, mezunlar adına konuşma yaptı. Gururlu olduğunu belirten Tavus, silah arkadaşlarıyla birlikte görevini en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Erzincan POMEM Müdür vekili Alper Özdemir ise yeni mezunları tebrik ederek, “Bu önemli günde karşınızda hazır bulunan 453 öğrencimiz ekim ayında başlayan 8 aylık eğitim sürelerini gece gündüz, hafta içi, hafta sonu olmak üzere aralıksız devam etmek suretiyle tamamlamış bulunmaktadırlar. Dünya genelinde yayılan ve ülkemizi de uzun süredir gölgesi altına alan küresel salgın Covid-19’ un olumsuz etkilerine rağmen maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili alınan gerekli tedbirler neticesinde 26. dönem POMEM eğitimlerimiz azami titizlik, hassasiyet ve özenle yürütülerek başarı ile tamamlanmıştır. Müdürlüğümüz, Ülkemizin içinden geçmiş olduğu bu zor ve çetin dönemde de faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirerek teşkilatımıza personel kazandırmaya aralıksız ve eksiksiz olarak hassasiyetle devam etmektedir. İnanıyoruz ki; iyi yetişmiş bir polis, hem devlet için vatandaşa hizmet götürmede etkili bir yol, hem de vatandaşın zor anında sığınabileceği bir limandır.” diye konuştu.

Son olarak konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Arkadaşlar, zorlu bir görevin başındasınız. Üzerinizde ki üniforma bizler için, sizler için aziz milletimiz için çok şeyler ifade ediyor. Üzerinizdeki üniforma tarihte kurduğumuz 16 büyük devleti ve bugün 17’ncisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve hakkın adaletin savunucusu Aziz Türk Milletini temsil ediyor.” dedi.

Konuşmaların ardından dönemin ilk üçüne giren polislere Erzincan Valisi Mehmet Makas diplomalarını ve hediyelerini takdim etti. Silah başına gelen öğrenciler, meslek yeminlerini edip kep attı. Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine sarılarak paylaştı.