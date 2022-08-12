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Erzincan’da okullar yeni döneme hazırlanıyor

Erzincan’da bulunan okullarda bakım-onarım ve boyama çalışması yapılarak öğrencilere, yeni eğitim-öğretim döneminde daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alma imkanı sağlanıyor.

ERZİNCAN 12.08.2022, 11:48
Erzincan’da okullar yeni döneme hazırlanıyor

Erzincan’da bulunan okullarda bakım-onarım ve boyama çalışması yapılarak öğrencilere, yeni eğitim-öğretim döneminde daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alma imkanı sağlanıyor.

Erzincan’da ki okullarda bakım-onarım, boyama ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, Demirkent Atatürk İlkokulunun onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları çerçevesinde devam eden onarımları inceledi.

Demirkent Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaz döneminde yapılan onarımlarla, fiziksel yetersizlikleri ve eksiklikleri olan okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirileceğini ifade eden Gün, yeni yapılan derslikler sayesinde de fiziki kapasitesi artan okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılarak eğitim-öğretim kalitesinin artırılması noktasında çalıştıklarını belirtti.

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