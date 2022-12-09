Erzincan’da marketlerde ürün denetimi

Erzincan kent merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü ile Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve sağlığın korunması noktasında marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Bu çerçevede şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştiren ekipler, tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol ederken aynı zamanda, raf düzeninden raf-kasa fiyat farkı, genel hijyen, gramaj eksikliği, ürünlerin soğuk zincirinin korunup- korunmaması, ruhsat uygunluğu ve etiket kontrolü gibi birçok kalemde inceleme yaptı. İl genelinde tüm marketlerin denetimlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmazken, market işletmelerine duyarlı çalışmalarından ötürü teşekkür edildi.

Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü ile Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması noktasında titizlikle durulacağı mesajını da verdi.