Erzincan’da kar ve tipiden 471 köy yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzincan’da 471 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ve AFAD’ın kar yağışı uyarısında bulunduğu Erzincan’da aralıklı yağan kar, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Erzincan’da 471 köy yolunun ilçe merkezi ile bağlantısı kesildi. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden açmak için büyük çaba sarf ediyor. Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalıyor.

Kar ve tipi dolayısıyla; Erzincan Merkez’de 35, Üzümlü’de 20, Tercan’da 70, Refahiye’de 105, Otlukbeli’de 14, Kemaliye’de 60, Kemah’ta 70, İliç’te 50 ve Çayırlı’da 47 olmak üzere kapanan toplam 471 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.