Erzincan’da kar ve tipiden 294 köy yolu ulaşıma kapandı

Aralıklı kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Erzincan’da 294 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar ve tipi Erzincan’da köy yollarını ulaşıma kapadı. Merkezde 3, Çayırlı’da 40, İliç’te 25, Kemah’ta 20, Kemaliye’de 50, Otlukbeli’de 9, Refahiye’da 70, Tercan’da 70 ve Üzümlü’de 64 olmak üzere toplamda 294 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi 13 greyder, 3 dozer, 19 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 15 ekiple çalışmaları sürdürüyor.

“Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Uyarıda, “Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 27.01.2022 Perşembe günü beklenen yağışların Muş ve Bitlis çevreleri ile Van’ın güneyinde kuvvetli kar (10-20 cm.), Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının akşam ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı, kar örtüsünün fazla olduğu yerler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.