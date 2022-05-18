Erzincan’da kadın çiftçilere fide desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi’ne fide desteği sağlandı.

Erzincan’da salçalık domates üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yüzde 75 hibe desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen domates fidelerini kooperatif üyesi bayanlara dağıttı. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen projede Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi üyeleri ile Üzümlü ilçesinde yaşayan bayan çiftçilere fide desteği sağlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, “İlimiz genelinde 2021 yılında 13.300 dekar alanda domates ekimi gerçekleştirilmiş ve 127 bin tonluk üretim sağlanmıştır. Yine il genelinde 3.650 dekar alanda biber ekimi gerçekleştirilmiş ve 10.750 ton üretim sağlanmıştır. Erzincan olarak amacımız hem sofralık olarak sebze üretimimizi artırmak hem de sanayiye yönelik sebze üretimi gerçekleştirmek olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce “Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)” dahilinde Erzincan ilimize %75 Hibeli Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi ve %75 Üzümlü Küçük Aile İşletmelerine Sebze Fidesi Dağıtım Projesi uygun görülmüştür. %75 Hibeli Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi’ne üye kadın çiftçilerimizin her birine 2.000 adet olmak üzere toplam 100.000 adet Kamenta F1 domates fidesi (linda-salçalık) dağıtımı gerçekleştirilecektir. Proje Bütçemiz toplam 150.000 TL olup çiftçi katkısı 37.500 TL bakanlık katkısı 112.500 TL’dir. %75 Hibeli Üzümlü Küçük Aile İşletmelerine Sebze Fidesi Dağıtım Projesi ise çiftçilerimize 100.000 adet domates ve 115.000 adet kapya biber fidesi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Proje bütçemiz toplam 266.666 TL olup çiftçi katkısı 66.666 TL bakanlık katkısı 200.000 TL’dir. Fidelerin dikiminden hasadına kadar olan süreçte Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz bayan çiftçilerimize teknik destek sağlayacaktır” dedi.