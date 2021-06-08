Erzincan’da imarlaşmanın başladığı kısımlarda kaldırım çalışmaları sürüyor

Erzincan’da belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yol ve kaldırımlarda rutin bakım onarım çalışmalarını sürdüren ekipler Mimar Sinan Mahallesinde yeni imar yollarının yapıldığı ve imarlaşmanın başladığı kısımlarda kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Yol ve asfalt ekibi ise Kavakyolu Cumhuriyet Mahallesi Vasgirt Deresi alanındaki yan yolda stabilize ve reglaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Greyderler ile kent genelinde boş arsalarda temizlik ve düzeltme çalışmaları yapılıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boş arsalardaki otlar, yangın riskini artırdığından ve insan sağlığını olumsuz etkileyen haşereleri barındıracak ortam oluşturduğundan dolayı buralarda greyderlerle düzeltme ve temizlik yapılarak bu riskler en aza indiriliyor. Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bu çalışmalar tüm mahallelerde uygulanmaya devam edecek.