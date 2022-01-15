Erzincan’da “İmam Hatip Okullarının Çevre Buluşmaları” kapsamında program düzenlendi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün İmam Hatip Okullarının çevre buluşmaları kapsamında TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde İl Müftülük personelleri ile İmam Hatip Okullarının müdürlerinin katılımı ile program gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün programda, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün İmam Hatip Okullarının çevre buluşmaları programı, İmam Hatip Okullarımızın bulunduğu bütün ilçelerde, beldelerde gerçekleştirilecektir. İmam Hatip Okullarımızın çevreleriyle, paydaşları ile buluşma programlarını çok kıymetli buluyor ve önemsiyoruz. Bu buluşmalarda milli ve manevi değerlerimizle bezenmiş, başarıları ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için ortak akılla çalışmalar yapacağız. Seçmeli derslerin velilerce, öğrencilerce seçim süreci 21 Ocak tarihine kadardır. Kur’an’ı Kerim, Siyeri Nebi ve Temel Dini Bilgiler dersleri ile ilgili hepimize düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Bu konuda Müftülüğümüzün de elini taşın altına koyduğunu, Cuma hutbelerinde duyurduğunu biliyorum. Bakanlığımızın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Genel Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ Projesinin koordinatör okulları olan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı ve Şehit Ahmet Aytekin ortaokullarında uygulaması ile ilgili Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şubesince paydaşların da katıldığı ilk toplantımız gerçekleşti. Müftülüğümüzün de paydaşı olduğu bu proje ile gençlerimiz için çok daha güzel çalışmalara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan programa, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün yanı sıra İl Müftüsü Burhan Çakır, Din Öğretimi Şube Müdürü Fikret Ayaz, İl Müftülük müdür yardımcıları, şube müdürleri ve personelleri, imam hatip okulların müdürleri katıldı.