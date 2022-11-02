Erzincan’da ekim ayında 97 maddi hasarlı, 57 yaralamalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 01- 31 Ekim 2022 trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 27 bin 374 araç denetimden geçti. Bir ay içerisinde 97 maddi hasarlı, 57 yaralamalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bin 400 sürücüye ve 5 bin 22 plakaya cezai işlem uygulanarak 79 araç trafikten men edildi. 46 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan trafik ekiplerince, 7 bin 561 yük taşıyan araç, bin 532 yolcu taşıyan otobüs, 161 motosiklet kontrol edilerek, 8 bin 898 emniyet kemeri, 119 okul servisi, 4 bin 614 alkol, 4 bin 489 diğer uygulamalar gerçekleştirildi.