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Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

ERZİNCAN’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI

ERZİNCAN 28.10.2020, 15:14
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Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Törene; Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı ve Erzincan Belediyesi çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı tebrik mesajı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından genç atletlerin katıldığı Cumhuriyet koşusu yapıldı.

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