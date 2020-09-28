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Erzincan’da Covid- 19’la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor

ERZİNCAN’DA COVİD- 19’LA MÜCADELEDE 55 FİLYASYON EKİBİ ARALIKSIZ ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYOR

ERZİNCAN 28.09.2020, 16:05
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Erzincan’da Covid- 19’la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 39’u doktorlu olmak üzere toplam 55 filyasyon ekibi aralıksız olarak çalışma sürdürüyor.

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren gece gündüz demeden Erzincan merkez ve tüm ilçeler ile köylerde 39’u doktorlu olmak üzere toplam da 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışıyor.

Filyasyon ekipleri hastaların numuneleri pozitif çıktığı andan itibaren önce telefon ile kendilerine ulaşarak evde kalmaları konusunda bilgilendiriyor ve böylece bulaş ihtimalini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Daha sonra hastaları evlerinde ziyaret eden ekipler tedavileri başlanır ek hastalıkları ve risk faktörleri değerlendirerek gerekli hallerde 112 ekipleriyle koordine olarak hastaneye ambulansla sevki gerçekleştiriyorlar.

Filyasyon ekipleri, hastaların ve temaslılarının kayıtlarını oluşturarak, izolasyon süreçleri anlatıp, önerilerde bulunup, yaşanabilecek problemlerde ulaşılması gereken iletişim numaraları konusunda bilgilendirerek filyasyon süreci sonlandırarak evden ayrılıyorlar.

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