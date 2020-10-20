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Erzincan’da asfalt çalışmaları devam ediyor
ERZİNCAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ASFALT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
ERZİNCAN 20.10.2020, 16:42
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Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Taksim Mahallesinde sebze hali yolu olarak bilinen 1129. Sokakta 325 metre uzunluğunda asfalt çalışmaları yapacak olan ekipler bozulmuş olan asfaltın söküm çalışmalarına başladılar. Ekipler bu çalışmaların akabinde 8 bin 700 Metre kare alan için 1250 ton asfalt kullanarak bir hafta içinde 1129. Sokağı vatandaşların hizmetine sunacak.
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