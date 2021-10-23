banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar

Erzincan’da "Asayiş, Güven ve Huzur" uygulaması

Erzincan’da "Asayiş, Güven ve Huzur" adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

ERZİNCAN 23.10.2021, 10:38
Erzincan’da "Asayiş, Güven ve Huzur" uygulaması

Erzincan’da "Asayiş, Güven ve Huzur" adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere kamu düzeninin devamının sağlanması, her türlü suç örgütlerinin muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletlerin ele geçirilmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi, suça karışanların yakalanabilmesi, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kentin İzzetpaşa mahallesinde farklı noktalara konuşlanan ekipler sabit ve seyir halinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları uygulamalarda, 498 şahsı sorgulayarak 102 adet araç kontrol etti. 1 araç muayene eksikliğinden trafikten men edilirken 5 araca ise işlem yapıldı ve uygulanan ceza miktarı 6 bin 794 lira oldu. Yapılan uygulamada A.K. ve O.K. isimli şahıslara döner bıçağı bulundurmaktan, G.İ. isimli şahsa ise motosikletin şasi numarasının kazınmasından ve resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı.

Başka suç ve suç unsuruna rastlanılmayan uygulamaların zaman zaman devam edeceği bildirildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2