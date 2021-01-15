Son Dakika
Erzincan’da 267 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışması drone ile havadan görüntülendi.
ERZİNCAN 15.01.2021, 11:02
3
Erzincan ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışması drone ile havadan görüntülendi.Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 10 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle merkezde 15, Çayırlı’da 7, Otlukbeli’nde 5, İliç’te 15, Kemah’ta 60, Kemaliye’de 20, Refahiye 90, Tercan 40 ve Üzümlü ilçesinde 15 olmak üzere 140 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 14 greyder, 7 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon olmak üzere 10 ekiple köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yollarının yeniden ulaşıma açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar özel idare ekiplerine teşekkür ettiler.
5°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü