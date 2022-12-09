Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan kasım ayında 24 bin 516 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2022 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kasım ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 24 bin 516 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 203 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 224 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 2022 yılının ocak- kasım aylarında toplam 275 bin 201yolcu, uçak trafiği 2 bin 235, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 786 ton olarak gerçekleşti.