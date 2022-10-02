Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu güven tazeledi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Erzincan TSO Olağan Genel Kurulu yapıldı. TSO binasında gerçekleşen seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Tanoğlu, güven tazeledi.

Tebrikleri kabul eden Tanoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 4,5 yıl evvel Ticaret Odası Başkanlığına seçilmiştik. 4,5 yıl hizmet ettik. Bugün de ikinci seçimi gerçekleştirdik. Çok şükür üzerimize düşen görevleri layıkıyla yaptığımıza inanıyorum. Erzincan halkı bize teveccüh gösterdi. İkinci bir aday çıkarmadı. Rakip çıkmaması bizim için hem onurlu bir davranış hem de ağır bir yük. Çünkü insanların güvenlerine layık olmamız için daha da çok çalışmamız gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah bizi utandırmasın.” dedi.