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Erzincan Meslek Yüksekokulunda görev değişimi

Erzincan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tevhit Kahraman görevini Doç. Dr. Alper Akar’a devretti.

ERZİNCAN 03.08.2022, 22:28
Erzincan Meslek Yüksekokulunda görev değişimi

Erzincan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tevhit Kahraman görevini Doç. Dr. Alper Akar’a devretti.

Görev değişimi nedeniyle düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve üniversitenin üst yönetimi katıldı. Düzenlenen programda Rektör Levent, Dr. Öğr. Üyesi Tevhit Kahraman’a plaket takdim ederek, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Rektör Levent, müdürlüğe yeni atanan Doç. Dr. Alper Akar’a da Meslek Yüksekokulunu hak ettiği yerlere getireceğine olan inancını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

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